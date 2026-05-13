Tekke: Kupayla taçlandırmamız lazım!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte başarılı çalıştırıcının o ifadeleri...

"HOCA KOVDURAN MAÇLARDANDI"

"Yani genç oyunculardan kurulu bir takımlar ve bence çok iyi bir iş çıkardılar. Tamamıyla %100 konsantre olmaları çok mümkün değil haftasonu da bize karşı oynayacaklar. Önemli bir karşılaşma. Tüm gençlerini kutluyorum. Çoğu hocanın sevmediği durumlardır aslında bu. Geriye de düştük. Hoca kovduracak maçlar bunlar. İkinci yarı isteğimiz, arzumuz, inisiyatif alışımız... Benim adıma çok olumlu şey yok. Böyle maçları daha önceden bitirmemiz lazım. Kadrodaki durumu, sakatlıkları tekrar tekrar konuşmamıza gerek yok. Dinlenmemiz gereken oyuncularımız var."

OZAN TUFAN AÇIKLAMASI

"Herhalde Ozan'ı artık milli takıma davet ederler. Her oynadığı mevkide çok iyi işler çıkardı. Haftaya da stoper oynayacak muhtemelen."

"KUPAYLA TAÇLANDIRMAMIZ LAZIM"

"Kupayı çok istediğimizi söyledim. Herkesin fuzuli konuşmasına rağmen buralara kadar gelmek çok değerliydi. Kupayla taçlandırmamız lazım. Umarım bu ekip Trabzonspor tarihinde kupayla birlikte yer alır."

