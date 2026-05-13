Metin Diyadin: 2-3 tane de A takımda oynayabilecek seviyede oyuncumuz var!
13 Mayıs 2026, Çarşamba 23:04
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak kupadan elenen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, karşılaşmanın ardından konuştu. Diyadin, "Genç oyunculara şans verdik. Onlar için de önemli böyle durumlarda. Gayet iyi oynadık. Hepsini tebrik ediyorum. 2-3 tane de A takımda oynayabilecek seviyede oyuncumuz da var, bunlar sevindirici. " dedi.