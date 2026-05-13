Metin Diyadin: Zorlu bir periyoddan geçiyoruz

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 20:15

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin, maç öncesi konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, "5 gün içinde hem kupa hem ligde kalma mücadelesi veriyoruz. Böyle bir durumda 5 tane oyuncumuz sakatlıkla kapattı sezonu. 3 oyuncumuz da iğne ile oynuyorlar, fedakarlıkla. Bugün rotasyonun rotasyonu bir kadro ile çıkmak durumundayız. Zorlu bir periyoddan geçiyoruz. Hayırlısı olsun" dedi.