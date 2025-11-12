CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bugünkü maçlar listesi | 13 Kasım Dünya Kupası Elemeleri

Bugünkü maçlar listesi | 13 Kasım Dünya Kupası Elemeleri

Futbolda heyecan dur durak bilmeden devam ediyor. Hafta başında milli aranın gelişiyle birlikte lig maçlarına kısa bir mola verilirken Dünya Kupası 2026 Elemeleri, 13 Kasım Perşembe günü başlıyor. Türkiye'nin de organizasyon kapsamında Bulgaristan ile eşleşmesiyle birlikte elemeler, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edilmeye başlandı. Bugün Azerbaycan, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerin oynayacağı elemelerin yayın bilgilerini ve bugünkü maçlar listesini haberimizde derledik.

13 Kasım 2025 Perşembe 07:16
Bugünkü maçlar listesi | 13 Kasım Dünya Kupası Elemeleri

Bugünkü maçlar ve yayın bilgilerini merak eden sporseverler, araştırmalarını hızlandırdı. Milli aranın gelmesiyle ligler tatile girdi ve milli maç heyecanı başladı. E Grubu'nda yer alan millilerin Bulgaristan ile Bursa'da yapacağı maçın öncesinde diğer ülkelerin performansını merak edenler, ilk günden itibaren Dünya Kupası Elemeleri'ni takip etmek istiyor. İşte 13 Kasım Perşembe tarihli maçlar listesi ve yayın bilgileri...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ (13 KASIM)

13 KASIM DÜNYA KUPASI ELEMELERİ

Avrupa Elemeleri Grup D

20:00 Azerbaycan - İzlanda (Exxen, S Sport Plus)

22:45 Fransa - Ukrayna (Exxen)

Avrupa Elemeleri Grup F

20:00 Ermenistan - Macaristan (Exxen)

22:45 İrlanda Cumhuriyeti - Portekiz (Exxen)

Avrupa Elemeleri Grup I

20:00 Norveç - Estonya (Exxen)

22:45 Moldova - İtalya (Exxen)

Avrupa Elemeleri Grup K

22:45 İngiltere - Sırbistan (Exxen)

22:45 Andorra - Arnavutluk (Exxen)

TÜRKİYE'NİN MAÇI (MİLLİ MAÇ) NE ZAMAN?

15 Kasım Cumartesi | 20.00 Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım Salı | 22.45 İspanya - Türkiye

ASpor CANLI YAYIN

