Felipe Augusto: Trabzonspor ile beraber kupa kazanmanın ne anlama geleceğini…
13 Mayıs 2026, Çarşamba 23:10
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşan Trabzonspor’da Felipe Augusto, maç sonrası konuştu. Genç oyuncu, " Çok mutluyum. Hem oyuna girebilme fırsatı buldum hem takım olarak galip gelebildik. Bu beni gerçekten mutlu ediyor. Trabzonspor ile beraber kupa kazanmanın ne anlama geleceğini, neler hissettirebileceğini görmek için sabırsızlanıyorum. " dedi.