Benfica - Arsenal maçı canlı yayın bilgisi | Benfica - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Benfica, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiliz ekibi Arsenal'ı ağırlayacak. Portekiz devi deplasmanda Juventus'a 2-1 yenilerek sezona kötü bir giriş yaptı ancak son lig maçlarında Valadares Gaia'yı 4-1 ve Damaiense'yi 8-0'la devirerek hücum gücünü sergiledi. Arsenal ise ilk hafta evinde Lyon'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk unvanını riske attı, WSL'de Brighton'ı 1-0'la geçse de Manchester City'ye 3-2 mağlup oldu. Benfica - Arsenal maçının yayın bilgileri ve muhtemel 11'lerini derledik.

BENFICA - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica - Arsenal maçı 16 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmada Slovak hakem Miriama Bočková düdük çalacak. Bočková'nın yardımcılıklarını Miroslava Pastoreková ve Martina Ukropova üstlenirken VAR koltuğunda ise Michal Očenáš oturacak.

BENFICA - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Pauels; Amado, Ucheibe, Costa, Lund; Cameirao, Gasper; Sousa Alves, Moller, Silva; Martin-Prieto

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Reid, Catley, McCabe; Maanum, Little, Caldentey; Mead, Kelly, Russo

