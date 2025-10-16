Benfica - Arsenal maçı canlı yayın bilgisi | Benfica - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kadınlar Şampiyonlar Ligi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında, Benfica, Lizbon'da Arsenal'ı konuk edecek. Benfica lig aşamasında 0 puanla 12. sırada yer alırken, Arsenal 13. konumda. Her iki ekip de açılış maçında rakibine 2-1 mağlup olmasının ardından 2. haftada toparlanma ve moral depolama umuduyla sahaya çıkacak. Benfica - Arsenal maçı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 11:10 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 11:15
Benfica, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiliz ekibi Arsenal'ı ağırlayacak. Portekiz devi deplasmanda Juventus'a 2-1 yenilerek sezona kötü bir giriş yaptı ancak son lig maçlarında Valadares Gaia'yı 4-1 ve Damaiense'yi 8-0'la devirerek hücum gücünü sergiledi. Arsenal ise ilk hafta evinde Lyon'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk unvanını riske attı, WSL'de Brighton'ı 1-0'la geçse de Manchester City'ye 3-2 mağlup oldu. Benfica - Arsenal maçının yayın bilgileri ve muhtemel 11'lerini derledik.

BENFICA - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica - Arsenal maçı 16 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmada Slovak hakem Miriama Bočková düdük çalacak. Bočková'nın yardımcılıklarını Miroslava Pastoreková ve Martina Ukropova üstlenirken VAR koltuğunda ise Michal Očenáš oturacak.

BENFICA - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Pauels; Amado, Ucheibe, Costa, Lund; Cameirao, Gasper; Sousa Alves, Moller, Silva; Martin-Prieto

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Reid, Catley, McCabe; Maanum, Little, Caldentey; Mead, Kelly, Russo

