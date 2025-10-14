Portekiz Macaristan maçı CANLI İZLE | Portekiz - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Portekiz - Macaristan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Portekiz, Avrupa Elemeleri F Grubu'ndaki mücadelesine Macaristan maçıyla devam ediyor. İrlanda Cumhuriyeti ile olan karşılaşmada Cristiano Ronaldo'nun penaltı kaçırması taraftarda şok yaratırken maç sonucu Portekiz, evinde 1-0 galip geldi. Ev sahibi, grupta 5 puanlık farkla liderliğini korurken konuk takım ise Lizbon'da üst üste beşinci maçta birden fazla gol atmayı hedefliyor.

PORTEKİZ - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz - Macaristan maçı 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ - MACARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Kosta; Dalot, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Trincao, Fernandes, Leao; Ronaldo

Macaristan: B.Toth; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Bolla, Stiller, Schafer, Szoboszlai; Sallai, Varga