Haberler Futbol Portekiz Macaristan maçı CANLI İZLE | Portekiz - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Portekiz Macaristan maçı CANLI İZLE | Portekiz - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası'na katılmaya bir galibiyet uzaklıkta olan Portekiz, Estadio Jose Alvalade'de Macaristan'ı konuk edecek. Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in düdük çalacağı karşılaşmada ilk iki maçtan 1 puan alabilen konuk ekip de mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Portekiz - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 10:55 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 10:56
Portekiz, Avrupa Elemeleri F Grubu'ndaki mücadelesine Macaristan maçıyla devam ediyor. İrlanda Cumhuriyeti ile olan karşılaşmada Cristiano Ronaldo'nun penaltı kaçırması taraftarda şok yaratırken maç sonucu Portekiz, evinde 1-0 galip geldi. Ev sahibi, grupta 5 puanlık farkla liderliğini korurken konuk takım ise Lizbon'da üst üste beşinci maçta birden fazla gol atmayı hedefliyor.

PORTEKİZ - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz - Macaristan maçı 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ - MACARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Kosta; Dalot, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Trincao, Fernandes, Leao; Ronaldo

Macaristan: B.Toth; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Bolla, Stiller, Schafer, Szoboszlai; Sallai, Varga

