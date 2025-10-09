CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Finlandiya - Litvanya maçı tıkla izle : Finlandiya - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

Finlandiya - Litvanya maçı tıkla izle : Finlandiya - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. haftasında Finlandiya ile Litvanya karşı karşıya gelecek. Kritik haftalara girerken, 7 puanla 3. sırada yer alan ev sahibi takım, 3 puana sahip rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda 3 puan alarak çıkış arayan Litvanya ise etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Futbolseverler, "Finlandiya - Litvanya maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Finlandiya - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 10:02
Finlandiya - Litvanya maçı tıkla izle : Finlandiya - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

Finlandiya - Litvanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. hafta mücadelesinde Finlandiya ile Litvanya kozlarını paylaşacak. Elemelerde artık kritik viraja girilirken, 7 puanla 3. sırada bulunan Finlandiya, sahasında hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Kazanması halinde üst sıralara bir adım daha yaklaşacak olan ev sahibi ekip, taraftarı önünde galibiyet için tüm hazırlıklarını tamamladı. 3 puanla grupta alt sıralarda yer alan Litvanya ise deplasmandan zaferle dönüp moral bulmak ve çıkışa geçmek istiyor. Peki, Finlandiya - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİNLANDİYA - LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3. haftasında oynanacak Finlandiya - Litvanya maçı 9 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

FİNLANDİYA - LİTVANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Finlandiya - Litvanya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FİNLANDİYA - LİTVANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Finlandiya: Joronen; Alho, Tenho, Ivanov, Uronen; Lod, Karinen, Suhonen; Antman, Pohjanpalo, Keskinen

Litvanya: Gertmonas; Upstas, Girdvainis, Utkus, Armalas, Lasickas; Sirgedas, Vorobjovas, Gineitis, Dolznikov; Paulauskas

