Haberler Futbol Wolfsburg-PSG maçı canlı izle | Wolfsburg-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Wolfsburg ile PSG karşı karşıya gelecek. Almanya'da oynanacak maçta hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, turnuvaya etkili bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapan Fransız ekibi ise Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmeyi amaçlıyor. Futbolseverler, "Wolfsburg-PSG maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Wolfsburg-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Wolfsburg sahasında PSG'yi konuk edecek. Alman temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen ev sahibi ekip, ilk maçta hata yapmak istemiyor. PSG ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar alarak Şampiyonlar Ligi'ne etkili başlamanın planlarını yapıyor. Futbolseverler merakla, "Wolfsburg-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

WOLFSBURG-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Wolfsburg-PSG maçı 8 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. AOK Stadyumu'nda oynanacak Wolfsburg-PSG maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

