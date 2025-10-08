CANLI SKOR ANA SAYFA
Cristiano Ronaldo bir kez daha tarihe geçti! İmzaladığı yeni sözleşme sonrası...

Cristiano Ronaldo bir kez daha tarihe geçti! İmzaladığı yeni sözleşme sonrası...

2023 yılında transfer olduğu Al Nassr ile yaz transfer döneminde sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatan Cristiano Ronaldo, servetiyle rekor kırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 14:00
Cristiano Ronaldo bir kez daha tarihe geçti! İmzaladığı yeni sözleşme sonrası...

Futbolun efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo, 2023 yılında Manchester United'dan ayrılmasının ardından Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atmıştı. Ronaldo, bu sezon yaz transfer döneminde ise kontratını 2027 yılına kadar uzatmıştı. 40 yaşındaki yıldızın yeni sözleşmesinin 400 milyon doların üzerinde olduğu belirtilirken, Ronaldo yeni bir rekorun sahibi oldu. Bloomberg'in haberine göre Ronaldo, 1.4 milyar dolarlık servetiyle tarihteki ilk milyarder futbolcu olarak kayıtlara geçti. Portekizli yıldız, futbol dışında imzaladığı çeşitli sponsorluk anlaşmalarıyla da önemli bir gelir elde etmişti.

DİKKAT ÇEKEN EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Öte yandan ülkesinde "Portekiz Futbol Globalleri" galasına katılan Cristiano Ronaldo, "Prestij Globosu" ödülüne layık görüldü. Törenin ardından Portekiz'de yayın hayatını sürdüren Canal 11 ile röportaj yapan Ronaldo, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

2026 DÜNYA KUPASI HAKKINDA

"Maç maç düşünmeliyiz. Hedefimiz Dünya Kupası'na ulaşmak ve kazanmak, ancak her şey bu aşamalardan geçiyor. Evimizde, taraftarlarımızın önünde oynayacağız ve bu bizi ne kadar güçlendirdiğini biliyoruz. Milli takım formasını giymek her zaman bir gurur kaynağı. Taraftarların desteği her zaman hissediliyor, işler yolunda gitmese bile. Harika maçlar yapacağımıza ve elemeleri geçeceğimize inanıyorum."

ALDIĞI ÖDÜLE VE KARİYERİNE DAİR

"Bu bir kariyer sonu ödülü değil. Benim için bu, çaba, adanmışlık ve hırsı temsil ediyor. Rekabet etmeyi seviyorum, hatta gençlerle bile — bu beni seviyemi korumaya motive ediyor. Hâlâ oyuna tutkum var."

EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

"Yirmi yıl önce her şeyi bir anda kazanmak istiyordum. Bugün farklı düşünüyorum: Anı yaşıyorum, idman idman, maç maç. Uzun vadeli planlar yapmıyorum. Her anın tadını çıkarmak istiyorum, çünkü önümde fazla yıl olmadığını biliyorum, ama kalan yılları sonuna kadar yaşamak istiyorum."

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
