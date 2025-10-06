CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayın konuğu olarak katıldığı A Spor Gündem Özel programında açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 20:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayın konuğu olarak katıldığı A Spor Gündem Özel programında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor.

Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KONUŞUYOR | CANLI

ASpor CANLI YAYIN

"TÜRK FUTBOLUNUN 30 SENELİK SORUNLARI VAR"

"Allah, bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Türk futboluna hizmet etmek çok güzel bir şey. 'Tam başarılıyım' demek için bütün sorunları çözmek lazım. Türk futbolunun 30 senelik sorunları var. Çarpık ilişkilerden doğan bir sürü sorun var. Özerk bir federasyonumuz ama kendi iradesiyle yönetilmediğini insanlar konuşuyor. Yakın zamanda bu kadar futbolun içinden gelen bir TFF yönetimi olmadı! Sistemin böyle devam etmesini isteyen insanlar olduğu sürece değişim zaman alacak. Sokakta insanlar bize inanıyor."

"TFF BAŞKANI OLARAK FAYDA SAĞLAYAMIYORSANIZ..."

"TFF Başkanı olarak fayda sağlayamıyorsanız, bu unvanla toplumun içinde dolaşmanın bir anlamı var mı? O zaman bırakacaksınız, başkası yapacak bu işi! Sahipsizlerin sahibiyiz! Fayda sağlamayanları da sahiplerinin yanına gönderiyoruz!"

"BİAT ALIŞKANLIĞINI KALDIRDIK"

"Yöneticilerin bazı söylemlerine hak veriyoruz. Ancak biz bir devrim, değişim yapıyoruz. Çarpıklık var, bu da eskiden gelen sorunlar. En değerli hakemimiz arkadaşlarıyla konuşuyor... 'Başkana biat edeceğiz ama kalacak mı, gidecek mi belli değil' dedi. Geçen sene sisteme hakim değildik, ikinci yarıdan sonra hakim olmaya başladık. Bizim gideceğimizi düşünüyorlardı. Hakemleri birileri kolundan tutmuş götürmüş... Biat alışkanlığını kaldırdık! Ben bunu hakemlerden istemiyorum! Sahada sahanın hakimi hakemler... Kendi şerefini, aile şerefini, ilinin şerefini ve çalıştığın kurumun şerefini koruyacaksın. Bunun dışında biata ne gerek var?"

HAKEM EĞİTİMLERİ HAKKINDA

"Aleksander Ceferin ve Infantino'dan iki tane hakem ve VAR direktörü istedik, 30 gün buradalar. Ayda bir yüz yüze eğitim. Haftada bir online eğitim ama sürekli Riva'dalar."

"AMACIMIZ VAR'DAKİ HATAYI SIFIRA İNDİRMEK"

"VAR'daki hatayı nasıl kabul edeceksiniz? Bunun teknolojisi önünüzde, her açıdan bakıyorsunuz. Amacımız VAR'daki hatayı sıfıra indirmek"

"ARDA KARDEŞLER İLE KONUŞMADIM"

"Arda Kardeşler ile ben konuşmadım. Benim muhatabım MHK Başkanı. İzinsiz televizyon programına katılırsanız, bizim talimatlarımız var. Bu talimatlar gereği ceza aldı."

"DERBİDE KURAL HATASI YOK"

"Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası."

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı!
Sane B. Münihli taraftarlarla tartıştı!
DİĞER
Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım...
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 5 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
Icardi için flaş ayrılık iddiası! Canlı yayında açıkladı
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Depay'a hırsızlık şoku! Depay'a hırsızlık şoku! 19:46
Olcay Şahan'dan sürpriz kariyer kararı! Olcay Şahan'dan sürpriz kariyer kararı! 19:40
Bizim Çocuklar hazırlıklara başladı Bizim Çocuklar hazırlıklara başladı 18:38
Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI 18:15
Şampiyon Golbol Milli Takımlar'ımız yurda döndü! Şampiyon Golbol Milli Takımlar'ımız yurda döndü! 17:10
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası 16:54
Daha Eski
Dikeç: Her atışta Türk bayrağını... Dikeç: Her atışta Türk bayrağını... 16:34
RAMS Başakşehir Galatasaray maçına hazırlanıyor! RAMS Başakşehir Galatasaray maçına hazırlanıyor! 16:29
Bakan Osman Aşkın Bak F.Bahçe yönetimini kabul etti Bakan Osman Aşkın Bak F.Bahçe yönetimini kabul etti 16:15
F.Bahçe'nin F. Karagümrük mesaisi başladı F.Bahçe'nin F. Karagümrük mesaisi başladı 16:03
Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması! Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması! 16:00
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! 15:47