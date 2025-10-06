CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Arda Kardeşler açıklaması!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Arda Kardeşler açıklaması!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Arda Kardeşler'e verilen 15 günlük hak mahrumiyeti cezası ile ilgili konuştu. İşte o ifadeler...

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 21:54 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 22:19
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Arda Kardeşler açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da Gündem Özel programının canlı yayın konuğu oldu. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, Arda Kardeşler'in ceza alma sebebini açıkladı.

TFF Başkanı, PFDK tarafından Arda Kardeşler'e verilen cezaya ilişkin olarak "Arda Kardeşler ile ben konuşmadım. Benim muhatabım MHK Başkanı. İzinsiz televizyon programına katılırsanız, bizim talimatlarımız var. Bu talimatlar gereği ceza aldı." ifadelerini kullandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre PFDK, MHK Talimatı 40/a ve FDT'nin 25/2. maddeleri uyarınca hakem Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

