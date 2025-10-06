TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Arda Kardeşler açıklaması!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da Gündem Özel programının canlı yayın konuğu oldu. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, Arda Kardeşler'in ceza alma sebebini açıkladı.

TFF Başkanı, PFDK tarafından Arda Kardeşler'e verilen cezaya ilişkin olarak "Arda Kardeşler ile ben konuşmadım. Benim muhatabım MHK Başkanı. İzinsiz televizyon programına katılırsanız, bizim talimatlarımız var. Bu talimatlar gereği ceza aldı." ifadelerini kullandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre PFDK, MHK Talimatı 40/a ve FDT'nin 25/2. maddeleri uyarınca hakem Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti.

