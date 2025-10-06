TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: İsrail'i kimse istemiyor!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da Gündem Özel programının canlı yayın konuğu oldu. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, İsrail'in men edilmesine yönelik FIFA ve UEFA'ya mektup yazdığını ifade etti. İşte o sözler...

"İSRAİL'İ KİMSE İSTEMİYOR"

"İsrail'in men edilmesi için FIFA ve UEFA'ya mektup yazdım. Futbol unsurlarına bir şey demiyorum ama katillerin uzantılarıyla hem biz, hem Avrupa'nın birçok ülkesi aynı yerde olmak istemiyor. Yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz."

İŞTE O AÇIKLAMALAR