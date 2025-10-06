CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: İsrail'i kimse istemiyor!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı bir programda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, İsrail'in men edilmesine yönelik FIFA ve UEFA'ya mektup yazdığını ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 20:47 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 20:57
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da Gündem Özel programının canlı yayın konuğu oldu. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, İsrail'in men edilmesine yönelik FIFA ve UEFA'ya mektup yazdığını ifade etti. İşte o sözler...

"İSRAİL'İ KİMSE İSTEMİYOR"

"İsrail'in men edilmesi için FIFA ve UEFA'ya mektup yazdım. Futbol unsurlarına bir şey demiyorum ama katillerin uzantılarıyla hem biz, hem Avrupa'nın birçok ülkesi aynı yerde olmak istemiyor. Yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz."

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Hacıosmanoğlu: Derbide kural hatası yok
