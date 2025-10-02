CANLI SKOR ANA SAYFA
Celtic'ten Filistin'e destek!

Celtic'ten Filistin'e destek!

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Celtic sahasında Braga ile karşı karşıya geldi. İskoç ekibinin taraftarları Filistin'e destekte bulundu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 22:34
Celtic'ten Filistin'e destek!

İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, takımlarının UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırladığı maçta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına yine tepki gösterdi.

Uzun süredir Filistin'e destek veren Celtic taraftarları, Braga'nın Celtic Park'ta 2-0 kazandığı mücadelede "UEFA, İsrail'i normalleştirerek soykırıma ortak oluyor. Onları hemen atın!" pankartı açtı.

İskoç taraftarlar, takımlarına desteğin yanı sıra tribünlerde Filistin bayrakları açarak İsrail'i protesto etti.

Tedesco'dan Asensio sözleri! "Oynaması..."
