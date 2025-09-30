CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Kenan Yıldız'a Manchester United kancası! Astronomik bonservis bedeli...

Kenan Yıldız'a Manchester United kancası! Astronomik bonservis bedeli...

Juventus'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren Kenan Yıldız'ın talipleri her geçen gün artıyor. Avrupa devlerini peşine takan milli yıldız için Manchester United harekete geçti. Juventus'un Kenan için beklediği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 16:11 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 16:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kenan Yıldız'a Manchester United kancası! Astronomik bonservis bedeli...

Juventus formasıyla sezona harika bir başlangıç yapan milli futbolcu Kenan Yıldız'ı transfer etmek için İngiliz devi Manchester United devreye girdi. Milli futbolcu daha önce Premier Lig devlerinden Arsenal ve Chelsea tarafından da takibe alınmıştı.

Ancak Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United'ın transfer yarışında Chelsea ve Arsenal'i geride bıraktığı belirtilirken, Juventus ile temasa geçtiği ve Kenan için kesenin ağzını açmaya hazırlandığı aktarıldı.

İspanyol ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kenan Yıldız için Juve'nin 80 milyon euroluk bir beklenti içinde olduğu ve Premier Lig ekiplerinin de bunu karşılayabileceği bildirildi. Haberde PSG'nin Marcus Rashford ile ilgilendiği ve bu satıştan gelecek kaynakla United'ın Kenan'ın bonservisini karşılayabileceği belirtildi.

Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan Yıldız, İtalyan ekibiyle bu sezon çıktığı 6 resmi karşılaşmada 2 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu.

İŞTE O HABER

F.Bahçe'de 11 yıl sonra bir ilk!
İngiliz taraftarlar Filistin bayrağıyla boğaz turu yaptı
DİĞER
“Aynadaki Yabancı” Cumartesi başlıyor!
Son dakika: Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Arda Güler'e İngiliz kancası! Tarihi bonservis beklentisi
Klopp: Tekrar teknik direktörlük yapmayı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray Liverpool maçının hakemi kim? Clément Turpin kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray Liverpool maçının hakemi kim? Clément Turpin kimdir, kaç yaşında, nereli? 15:43
G.Saray-Liverpool maçı öncesi son notlar! G.Saray-Liverpool maçı öncesi son notlar! 15:42
Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman? Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman? 15:11
İngiliz taraftarlar boğaz turu yaptı! İngiliz taraftarlar boğaz turu yaptı! 15:10
Osmangazi’de geleneksel halı saha turnuvası! Osmangazi’de geleneksel halı saha turnuvası! 14:55
Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi sona erdi! Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi sona erdi! 14:49
Daha Eski
F.Bahçe Nice mesaisine başladı F.Bahçe Nice mesaisine başladı 14:48
San Siro Stadı'nın satışına onay! San Siro Stadı'nın satışına onay! 14:37
Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı bilgileri! Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı bilgileri! 14:32
Ayvalık’ta "Plaj Voleybolu Dünya Turu" sona erdi! Ayvalık’ta "Plaj Voleybolu Dünya Turu" sona erdi! 14:30
Beşiktaş G.Saray mesaisine başladı Beşiktaş G.Saray mesaisine başladı 14:30
Olaigbe Belçika'da gündem oldu Olaigbe Belçika'da gündem oldu 14:19