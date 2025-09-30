Kenan Yıldız'a Manchester United kancası! Astronomik bonservis bedeli...

Juventus formasıyla sezona harika bir başlangıç yapan milli futbolcu Kenan Yıldız'ı transfer etmek için İngiliz devi Manchester United devreye girdi. Milli futbolcu daha önce Premier Lig devlerinden Arsenal ve Chelsea tarafından da takibe alınmıştı.

Ancak Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United'ın transfer yarışında Chelsea ve Arsenal'i geride bıraktığı belirtilirken, Juventus ile temasa geçtiği ve Kenan için kesenin ağzını açmaya hazırlandığı aktarıldı.

İspanyol ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kenan Yıldız için Juve'nin 80 milyon euroluk bir beklenti içinde olduğu ve Premier Lig ekiplerinin de bunu karşılayabileceği bildirildi. Haberde PSG'nin Marcus Rashford ile ilgilendiği ve bu satıştan gelecek kaynakla United'ın Kenan'ın bonservisini karşılayabileceği belirtildi.

Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan Yıldız, İtalyan ekibiyle bu sezon çıktığı 6 resmi karşılaşmada 2 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu.

