Haberler Futbol Galatasaray Liverpool maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Galatasaray Liverpool maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

GalatasarayLiverpool maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Taraftarlar, Galatasaray’ın sahadaki performansını ve gruptaki iddiasını görmek için heyecanla bekliyor. İlk maçta yaşanan sürpriz mağlubiyetin ardından Galatasaray, Liverpool karşısında hem moral bulmayı hem de gruptaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 14:06 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 13:41
Galatasaray Liverpool maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

GalatasarayLiverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un karşısına çıkıyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Taraftarlar, bu önemli mücadelede takımın sahadaki stratejilerini ve kritik anları kaçırmak istemiyor. Galatasaray Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray – Liverpool maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesi olarak 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22:00'de İstanbul'daki Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

OSIMHEN LIVERPOOL MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Okan Buruk, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamsı 2. maçında Liverpool'u ağırlayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Buruk, Osimhen'in sakatlığındaki son durum hakkında bilgi verirken, "Victor antrenmanlara devam etti. Bugün de son antrenmandaki durumunu göreceğiz. Son maçta 10 dakika oynaması, antrenmanlara devam etmesi pozitif. Bugünkü durumuna bakıp karar vereceğiz." dedi.

