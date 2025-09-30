Galatasaray Liverpool maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray – Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un karşısına çıkıyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Taraftarlar, bu önemli mücadelede takımın sahadaki stratejilerini ve kritik anları kaçırmak istemiyor. Galatasaray Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray – Liverpool maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesi olarak 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22:00'de İstanbul'daki Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

OSIMHEN LIVERPOOL MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Okan Buruk, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamsı 2. maçında Liverpool'u ağırlayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Buruk, Osimhen'in sakatlığındaki son durum hakkında bilgi verirken, "Victor antrenmanlara devam etti. Bugün de son antrenmandaki durumunu göreceğiz. Son maçta 10 dakika oynaması, antrenmanlara devam etmesi pozitif. Bugünkü durumuna bakıp karar vereceğiz." dedi.