CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'de büyük övgü!

Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'de büyük övgü!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Brighton deplasmanda Chelsea'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmada milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu gösterdiği performansla Ada'da gündem oldu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 11:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'de büyük övgü!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Brighton, Chelsea'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Maça 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz basınından geçer not aldı.

Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'de büyük övgü!

Sussex Express'te yer alan haberde milli futbolcu, 10 üzerinden 7 puan alarak eleştirmenlerden geçer not aldı. Ferdi Kadıoğlu hakkında yazılan yazıda şu ifadeler kullanıldı:

Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'de büyük övgü!

YENİ BİR TRANSFER GİBİ

Canlı ve hareketli Estêvão'ya karşı zorlu bir mücadele verdi. James'in ortasında Kadıoğlu'na çarpan şanssız bir top, Fernandez'in önüne adeta pas gibi düştü. Minteh ile iyi bir uyum yakaladı. Ciddi ayak parmağı sakatlığından dönen Türk milli oyuncu, adeta yeni bir transfer gibi. Bu sezonun kilit isimlerinden biri olacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Serik Spor-Erzurumspor FK maçı bilgileri! Serik Spor-Erzurumspor FK maçı bilgileri! 11:19
Hatayspor-Bandırmaspor maçı bilgileri! Hatayspor-Bandırmaspor maçı bilgileri! 11:15
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? 11:12
İstanbulspor-Boluspor maçı bilgileri! İstanbulspor-Boluspor maçı bilgileri! 11:07
Manisa FK-Bodrum FK maçı bilgileri! Manisa FK-Bodrum FK maçı bilgileri! 10:34
Angers-Brest maçı detayları! Angers-Brest maçı detayları! 10:28
Daha Eski
Arda Güler İspanya'da gündem oldu! Arda Güler İspanya'da gündem oldu! 10:18
Türkmenoğlu ve Aydın'dan gümüş madalya! Türkmenoğlu ve Aydın'dan gümüş madalya! 10:14
Kayserispor-Gençlerbirliği maçı detayları! Kayserispor-Gençlerbirliği maçı detayları! 10:13
Konyaspor-Başakşehir maçı detayları! Konyaspor-Başakşehir maçı detayları! 10:05
Lille-Lyon maçı detayları! Lille-Lyon maçı detayları! 09:57
Rizespor-Kasımpaşa maçı detayları! Rizespor-Kasımpaşa maçı detayları! 09:54