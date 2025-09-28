Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'de büyük övgü!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Brighton deplasmanda Chelsea'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmada milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu gösterdiği performansla Ada'da gündem oldu. İşte o sözler...
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Brighton, Chelsea'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Maça 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz basınından geçer not aldı.
Sussex Express'te yer alan haberde milli futbolcu, 10 üzerinden 7 puan alarak eleştirmenlerden geçer not aldı. Ferdi Kadıoğlu hakkında yazılan yazıda şu ifadeler kullanıldı:
YENİ BİR TRANSFER GİBİ
Canlı ve hareketli Estêvão'ya karşı zorlu bir mücadele verdi. James'in ortasında Kadıoğlu'na çarpan şanssız bir top, Fernandez'in önüne adeta pas gibi düştü. Minteh ile iyi bir uyum yakaladı. Ciddi ayak parmağı sakatlığından dönen Türk milli oyuncu, adeta yeni bir transfer gibi. Bu sezonun kilit isimlerinden biri olacak.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.