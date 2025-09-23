Milan-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası CANLI

Milan-Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Kupası 2. tur heyecanı dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Milan, sahasında Lecce'yi konuk edecek. Massimiliano Allegri yönetiminde parlak günlerine dönmeyi hedefleyen kırmızı-siyahlılar, taraftarı önünde hata yapmadan bir üst tura yükselmek istiyor. Ev sahibi ekip, iç saha avantajını en iyi şekilde kullanarak tur biletini almayı planlarken, Lecce ise güçlü rakibini saf dışı bırakmak için sahaya çıkacak. Peki, Milan-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN-LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası 2. turunda oynanacak Milan-Lecce maçı 23 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak. San Siro'da oynanacak Milan-Lecce maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

MILAN-LECCE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Terracciano; Pavlovic, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Rabiot, Fofana, Modric, Estupinan; Pulisic, Gimenez

Lecce: Falcone; Kouassi, T. Gabriel, Gaspar, Gallo; Ramadani, A. Sala, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Sottil