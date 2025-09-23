CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Milan-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası CANLI

Milan-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası CANLI

İtalya Kupası 2. turunda Milan ile Lecce karşı karşıya gelecek. Massimiliano Allegri yönetiminde tekrar eski günlerine kavuşmayı amaçlayan Milan, güçlü rakibi karşısında bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu karşılaşmada hata yapmak istemeyen ev sahibi ekip, iç saha avantajını kullaran etkili bir performans ortaya koymak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler ise "Milan-Lecce maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Milan-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 12:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milan-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası CANLI

Milan-Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Kupası 2. tur heyecanı dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Milan, sahasında Lecce'yi konuk edecek. Massimiliano Allegri yönetiminde parlak günlerine dönmeyi hedefleyen kırmızı-siyahlılar, taraftarı önünde hata yapmadan bir üst tura yükselmek istiyor. Ev sahibi ekip, iç saha avantajını en iyi şekilde kullanarak tur biletini almayı planlarken, Lecce ise güçlü rakibini saf dışı bırakmak için sahaya çıkacak. Peki, Milan-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN-LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası 2. turunda oynanacak Milan-Lecce maçı 23 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak. San Siro'da oynanacak Milan-Lecce maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

MILAN-LECCE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Terracciano; Pavlovic, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Rabiot, Fofana, Modric, Estupinan; Pulisic, Gimenez

Lecce: Falcone; Kouassi, T. Gabriel, Gaspar, Gallo; Ramadani, A. Sala, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Sottil

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'den Talisca kararı! Devre arasında...
DİĞER
Marketler pazar günleri kapalı mı olacak?
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, adressiz şirketler akraba ilişkileri...
Saran'a ödeme ve tazminat şoku!
F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan-Lecce maçı ne zaman? Milan-Lecce maçı ne zaman? 12:21
Kupa öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi Kupa öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi 12:01
Levante-Real Madrid maçı ne zaman? Levante-Real Madrid maçı ne zaman? 12:00
F.Bahçe'den Talisca kararı! Devre arasında... F.Bahçe'den Talisca kararı! Devre arasında... 11:36
Sevilla-Villarreal maçı ne zaman? Sevilla-Villarreal maçı ne zaman? 11:30
Özbek'ten Sadettin Saran sözleri Özbek'ten Sadettin Saran sözleri 11:28
Daha Eski
Sadettin Saran’dan Aziz Yıldırım hamlesi Sadettin Saran’dan Aziz Yıldırım hamlesi 11:02
Espanyol-Valencia maçı ne zaman? Espanyol-Valencia maçı ne zaman? 11:01
Saran'a ödeme ve tazminat şoku! Saran'a ödeme ve tazminat şoku! 11:00
Sneijder'den Mou'ya: Türklere söyledikleri... Sneijder'den Mou'ya: Türklere söyledikleri... 10:49
Athletic Bilbao-Girona maçı ne zaman? Athletic Bilbao-Girona maçı ne zaman? 10:36
Diego Carlos İtalya'ya damga vurdu Diego Carlos İtalya'ya damga vurdu 10:23