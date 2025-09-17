Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Kupada ikinci tur maçında Özbelsan Sivasspor ile Şiran Yıldız Spor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun önemli maçında hata yapmak istemeyen takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak istiyor. futbolseverler ise bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ÖZBELSAN SİVASSPOR-ŞİRAN YILDIZ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız Spor maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

