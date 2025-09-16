Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 FSK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 FSK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Kupada ikinci tur maçında Atakaş Hatayspor ile Erciyes 38 FSK kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun önemli maçında hata yapmak istemeyen takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak istiyor. futbolseverler ise bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 FSK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ATAKAŞ HATAYSPOR-ERCİYES 38 FSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 FSK maçı 16 Eylül Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HATAYSPOR-ERCİYES 38 FSK MAÇI CANLI İZLE