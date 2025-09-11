CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? | Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? | Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen yaz transfer dönemi, kısa süre içerisinde sona erecek. 30 Haziran'da başlayan transfer döneminde Süper Lig'e Victor Osimhen, Jhon Duran, Tammy Abraham, Paul Onuachu gibi önemli isimler katılırken, araştırmalarını sürdüren taraftarlar, "Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 11:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? | Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Futbol dünyasının en heyecanlı süreçlerinden biri olan yaz transfer döneminde sona yaklaşırken taraftarların merakı giderek artıyor. 30 Haziran'da başlayan transfer döneminde Süper Lig'e bu sezon Victor Osimhen, Jhon Duran, Tammy Abraham ve Paul Onuachu gibi önemli isimler katılırken, futbolseverler "Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? | Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'da başlayan Süper Lig yaz transfer dönemi 12 Eylül Cuma günü saat 00.00'da sona erecek.

Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? | Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

12 Eylül Cuma günü sona erecek yaz transfer döneminin ardından Süper Lig'de ara transfer dönemi 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat'ta tamamlanacak.

F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi!
Osimhen'den büyük fedakarlık!
DİĞER
'Gözleri KaraDeniz'in yıldızları konuştu! "Kalbinin sesini dinle"
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
Flaş Tedesco ve Mourinho kıyaslaması!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da Taha Şahin sesleri! Pazarlıklar sürüyor Fırtına'da Taha Şahin sesleri! Pazarlıklar sürüyor 10:42
F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! 10:21
Flaş Tedesco ve Mourinho kıyaslaması! Flaş Tedesco ve Mourinho kıyaslaması! 10:08
Filenin Efeleri sahaya çıkacak! Filenin Efeleri sahaya çıkacak! 10:06
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! 09:58
12 Dev Adam'ın EuroBasket final hedefi! 12 Dev Adam'ın EuroBasket final hedefi! 09:37
Daha Eski
Osimhen'den büyük fedakarlık! Osimhen'den büyük fedakarlık! 09:36
Yunanistan-Türkiye yarı final maçı detayları! Yunanistan-Türkiye yarı final maçı detayları! 09:17
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı 09:03
Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! 00:17
Cengiz'den F.Bahçelileri kızdıran hareket! Cengiz'den F.Bahçelileri kızdıran hareket! 00:17
Fatih Terim için milli takım iddiası! Fatih Terim için milli takım iddiası! 00:17