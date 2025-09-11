Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? | Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
SÜPER LİG YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'da başlayan Süper Lig yaz transfer dönemi 12 Eylül Cuma günü saat 00.00'da sona erecek.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
12 Eylül Cuma günü sona erecek yaz transfer döneminin ardından Süper Lig'de ara transfer dönemi 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat'ta tamamlanacak.
