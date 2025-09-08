CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Belarus-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Belarus-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’nda Belarus ile İskoçya karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Belarus-İskoçya maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Belarus-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 10:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Belarus-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Belarus-İskoçya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Belarus ile İskoçya karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Belarus-İskoçya maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Belarus-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BELARUS-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda oynanacak Belarus-İskoçya maçı 8 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

BELARUS-İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Belarus-İskoçya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
Okan Buruk’tan kritik karar!
DİĞER
Kürşat Alnıaçık: Beni istemeyenlerle çalışmam! Arkamı döner giderim, bir daha da bakmam
Son dakika: İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralı
Maç sonu flaş Montella sözleri! "Oyuncuları feda etti"
G.Saray'a İsveçli genç yetenek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zambiya-Fas maçı ne zaman? Zambiya-Fas maçı ne zaman? 09:51
Libya-Esvatini maçı ne zaman? Libya-Esvatini maçı ne zaman? 09:44
İsviçre-Slovenya maçı bilgileri! İsviçre-Slovenya maçı bilgileri! 09:36
U21 Milli Takımı'mız Hırvatistan ile karşılaşacak U21 Milli Takımı'mız Hırvatistan ile karşılaşacak 09:32
Okan Buruk’tan kritik karar! Okan Buruk’tan kritik karar! 09:13
Çakar'dan flaş yorum: Arşiv unutmayacak! Çakar'dan flaş yorum: Arşiv unutmayacak! 08:54
Daha Eski
Maç sonu flaş Montella sözleri! "Oyuncuları feda etti" Maç sonu flaş Montella sözleri! "Oyuncuları feda etti" 08:08
Bugünkü maçlar 8 Eylül 2025 Pazartesi Bugünkü maçlar 8 Eylül 2025 Pazartesi 07:19
Yamal'a Konya'da pasaport şoku! Yamal'a Konya'da pasaport şoku! 01:55
Yamal'a Konya'da pasaport şoku! Yamal'a Konya'da pasaport şoku! 01:54
Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı 01:18
Konya'da kabus gibi gece! Konya'da kabus gibi gece! 01:18