2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Belarus ile İskoçya karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Belarus-İskoçya maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Belarus-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BELARUS-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda oynanacak Belarus-İskoçya maçı 8 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

BELARUS-İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Belarus-İskoçya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.