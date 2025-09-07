CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Almanya 3-1 Kuzey İrlanda | MAÇ SONUCU-ÖZET

Almanya 3-1 Kuzey İrlanda | MAÇ SONUCU-ÖZET

Almanya, Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında ağırladığı Kuzey İrlanda'yı 3-1 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 00:14
Almanya 3-1 Kuzey İrlanda | MAÇ SONUCU-ÖZET

Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Almanya, sahasında Kuzey İrlanda'yı ağırladı. Köln'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 3-1 kazandı. Gol perdesi 7. dakikada Serge Gnabry ile açıldı. Konuk ekipte Isaac Price, 34. dakikada fileleri havalandırdı ve devre arasına 1-1 eşitlik ile girildi.

İkinci yarıda Almanya, Nadiem Amiri (dk. 69) ve Florian Wirtz (dk. 72) ile dakikalar içerisinde maçı koparmasını bildi ve karşılaşma 3-1'lik ev sahibi üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu sonuç ile birlikte Alman Milli Takımı, gruptaki ilk puanlarını hanesine yazdırdı.

İşte E Grubu'nda güncel puan durumu
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
