Kazakistan-Galler maçı canlı izle | Kazakistan-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kazakistan-Galler maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Lihtenştayn ve Belçika'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Kazakistan ile Galler, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takım, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Kazakistan-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAZAKİSTAN-GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda oynanacak Kazakistan-Galler maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak.

KAZAKİSTAN-GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Astana Arena'da oynanacak Kazakistan-Galler maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.