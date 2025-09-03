Arnavutköy Belediyesi FSK-Beykoz İshaklı Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Arnavutköy Belediyesi FSK-Beykoz İshaklı Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Arnavutköy Belediyesi FSK ile Beykoz İshaklı Spor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Arnavutköy Belediyesi FSK-Beykoz İshaklı Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FSK-BEYKOZ İSHAKLI SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Arnavutköy Belediyesi FSK-Beykoz İshaklı Spor maçı 3 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.