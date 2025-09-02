Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Karaköprü Belediyespor ile Hakkari Zap Spor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR-HAKKARİ ZAP SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap Spor maçı 2 Eylül Salı günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.