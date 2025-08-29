CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 29 Ağustos Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 29 Ağustos Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 08:58
BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Ağustos Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

29 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - Süper Lig

21:30 Göztepe - Konyaspor

1. Lig

19:00 Van Spor FK - Bandırmaspor (TRT Spor)

21:30 Sarıyer - Erzurumspor FK (TRT Spor)

İspanya - LaLiga

20:30 Elche - Levante (S Sport, S Sport Plus)

22:30 Valencia - Getafe (S Sport, S Sport Plus)

İtalya - Serie A

19:30 Cremonese - Sassuolo (S Sport 2, S Sport Plus)

21:45 Lecce - Milan (S Sport 2, S Sport Plus)

Fransa - Ligue 1

21:45 Lens - Brest

Almanya - Bundesliga

21:30 Hamburg - St. Pauli (S Sport Plus)

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:50 Al Hilal Riyadh - Al Riyadh

21:00 Al Shabab Riyadh - Al Khaleej

21:00 Al Taawon - Al Nassr

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

