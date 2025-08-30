CANLI SKOR ANA SAYFA
Bugünkü maçlar 30 Ağustos Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 30 Ağustos Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 30 Ağustos Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 07:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar 30 Ağustos Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 30 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

30 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

19:00 Kocaelispor - Kayserispor (beIN Sports 1)

19:00 Kasımpaşa - Gaziantep FK (beIN Sports 2)

21:30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük (beIN Sports 2)

21:30 Galatasaray - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

1. Lig

19:00 Sakaryaspor - Boluspor (TRT Spor)

19:00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor (TRT Tabii Spor 6)

21:30 Manisa FK - Iğdır FK (TRT Spor)

21:30 Hatayspor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)

İngiltere - Premier Lig

14:30 Chelsea - Fulham

17:00 Sunderland - Brentford

17:00 Tottenham - Bournemouth

17:00 Manchester United - Burnley

17:00 Wolverhampton - Everton

19:30 Leeds United - Newcastle United

İspanya - LaLiga

18:00 Deportivo Alaves - Atletico Madrid

20:00 Real Oviedo - Real Sociedad

20:30 Girona - Sevilla

22:30 Real Madrid - Mallorca

İtalya - Serie A

19:30 Bologna - Como

19:30 Parma - Atalanta

21:45 Pisa - Roma

21:45 Napoli - Cagliari

Fransa - Ligue 1

18:00 Lorient - Lille

20:00 Nantes - Auxerre

22:05 Toulouse - PSG

Almanya - Bundesliga

16:30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen

16:30 RB Leipzig - Heidenheim

16:30 Stuttgart - Mönchengladbach

16:30 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt

19:30 Augsburg - Bayern Münih

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:55 Al Fateh - Al Fayha

21:00 Al-Qadsiah - Al Najma

21:00 Al Akhdoud - Al Ittihad-Jeddah

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

