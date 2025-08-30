Bugünkü maçlar 30 Ağustos Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 30 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
30 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
19:00 Kocaelispor - Kayserispor (beIN Sports 1)
19:00 Kasımpaşa - Gaziantep FK (beIN Sports 2)
21:30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük (beIN Sports 2)
21:30 Galatasaray - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)
1. Lig
19:00 Sakaryaspor - Boluspor (TRT Spor)
19:00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor (TRT Tabii Spor 6)
21:30 Manisa FK - Iğdır FK (TRT Spor)
21:30 Hatayspor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)
İngiltere - Premier Lig
14:30 Chelsea - Fulham
17:00 Sunderland - Brentford
17:00 Tottenham - Bournemouth
17:00 Manchester United - Burnley
17:00 Wolverhampton - Everton
19:30 Leeds United - Newcastle United
İspanya - LaLiga
18:00 Deportivo Alaves - Atletico Madrid
20:00 Real Oviedo - Real Sociedad
20:30 Girona - Sevilla
22:30 Real Madrid - Mallorca
İtalya - Serie A
19:30 Bologna - Como
19:30 Parma - Atalanta
21:45 Pisa - Roma
21:45 Napoli - Cagliari
Fransa - Ligue 1
18:00 Lorient - Lille
20:00 Nantes - Auxerre
22:05 Toulouse - PSG
Almanya - Bundesliga
16:30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen
16:30 RB Leipzig - Heidenheim
16:30 Stuttgart - Mönchengladbach
16:30 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt
19:30 Augsburg - Bayern Münih
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:55 Al Fateh - Al Fayha
21:00 Al-Qadsiah - Al Najma
21:00 Al Akhdoud - Al Ittihad-Jeddah
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...