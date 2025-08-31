Bugünkü maçlar 31 Ağustos 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 31 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 31 Ağustos Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
31 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
19.00 RAMS Başakşehir-İkas Eyüpspor (beIN Sports 2)
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (beIN Sports 1)
21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (beIN Sports 2)
21.30 Trabzonspor-Samsunspor (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
16.30 Emre Gökdemir Ankara Keçiörengücü-Arça Çorum FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)
21.30 Serik Spor-Sipay Bodrum FK (beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6)
21.30 Adana Demirspor-Amed SK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)
İngiltere - Premier Lig
16.00 Brighton-Manchester City
16.00 Nottingham Forest-West Ham United
18.30 Liverpool-Arsenal
21.00 Aston Villa-Crystal Palace
İspanya - LaLiga
18.00 Celta Vigo-Villarreal
20.00 Real Betis-Athletic Bilbao
20.30 Espanyol-Osasuna
22.30 Rayo Vallecano-Barcelona
İtalya - Serie A
19.30 Genoa-Juventus
19.30 Torino-Fiorentina
21.45 Lazio-Hellas Verona
21.45 Inter-Udinese
Fransa - Ligue 1
16.00 Angers-Rennes
18.15 Monaco-RC Strasbourg
18.15 Le Havre-Nice
18.15 Paris FC-Metz
21.45 Lyon-Marsilya
Almanya - Bundesliga
16.30 Wolfsburg-Mainz 05
18.30 Borussia Dortmund-Union Berlin
20.30 Köln-Freiburg
Suudi Arabistan - Pro Lig
19.00 Al Arabi-Al Ahli
