Bugünkü maçlar 31 Ağustos 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 31 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 31 Ağustos Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

31 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

19.00 RAMS Başakşehir-İkas Eyüpspor (beIN Sports 2)

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (beIN Sports 2)

21.30 Trabzonspor-Samsunspor (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

16.30 Emre Gökdemir Ankara Keçiörengücü-Arça Çorum FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

21.30 Serik Spor-Sipay Bodrum FK (beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6)

21.30 Adana Demirspor-Amed SK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

16.00 Brighton-Manchester City

16.00 Nottingham Forest-West Ham United

18.30 Liverpool-Arsenal

21.00 Aston Villa-Crystal Palace

İspanya - LaLiga

18.00 Celta Vigo-Villarreal

20.00 Real Betis-Athletic Bilbao

20.30 Espanyol-Osasuna

22.30 Rayo Vallecano-Barcelona

İtalya - Serie A

19.30 Genoa-Juventus

19.30 Torino-Fiorentina

21.45 Lazio-Hellas Verona

21.45 Inter-Udinese

Fransa - Ligue 1

16.00 Angers-Rennes

18.15 Monaco-RC Strasbourg

18.15 Le Havre-Nice

18.15 Paris FC-Metz

21.45 Lyon-Marsilya

Almanya - Bundesliga

16.30 Wolfsburg-Mainz 05

18.30 Borussia Dortmund-Union Berlin

20.30 Köln-Freiburg

Suudi Arabistan - Pro Lig

19.00 Al Arabi-Al Ahli

