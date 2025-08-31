CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol TRANSFER HABERLERİ | Mohamed Bayo Gaziantep FK'da!

TRANSFER HABERLERİ | Mohamed Bayo Gaziantep FK'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 27 yaşındaki Gineli santrfor Mohamed Bayo'yu kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 14:49 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 14:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Mohamed Bayo Gaziantep FK'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 27 yaşındaki Gineli santrfor Mohamed Bayo'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa 1. Lig ekibi Lille'in oyuncusu Bayo'nun kiralık transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bayo, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada, "Muhammed Bayo'ya kulübümüze "hoş geldin" diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

