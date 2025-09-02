Milliler doludizgin

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ay-yıldızlılar, Euro- Basket 2025 A Grubu'ndaki 4. maçında Estonya ile karşı karşıya geldi.

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Xiaomi Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini ay-yıldızlılar 25-13 üstün kapattı. İkinci çeyrekte de rahat bir oyun sergileyen 12 Dev Adam, soyunma odasına 46-27 önde girdi. Üçüncü çeyrekte de etkili olan Milliler, final bölümüne 65-49 önde girdi.

Son çeyrekte oyun üstünlüğünü sürdüren Milli Takım, parkeden 84-64 galip ayrıldı ve grubunda 4'te 4 yaptı.

RAKİPLERİMİZİ EZİP GEÇTİK

Takımımızda Alperen Şengün 21 sayı 8 ribaund ve 5 asiste imza attı. Alperen'i 14 sayıyla Ercan Osmani, 12 sayıyla Adem Bona ve 11 sayıyla Cedi Osman takip etti. Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünden 20 ve üzeri farkla galip ayrıldı. Letonya ve Estonya'ya 20 sayı üstünlük kuran milliler, Portekiz karşısında 41 sayı farkla galip geldi. Ay-yıldızlılar, Çekya'ya ise 14 sayılık üstünlük kurdu. A Milli Takım, A Grubu'ndaki 5. ve son maçında yarın saat 21.15'te Sırbistan ile karşılaşacak. Milliler, Sırbistan karşısında galip gelmesi durumunda grubu lider bitirecek.

ALPEREN'DEN İLK

A Milli Takım'ın yıldız basketbolcusu Alperen Şengün, karşılaşmada 21 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi. Alperen, son 30 yılı aşkın sürede EuroBasket'te üst üste 3 maçta 20 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.

SULTANLAR ÇEYREK FİNALDE

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Ay-yıldızlılar, bu zaferle çeyrek finalde ABD ile karşılaşma hakkı kazandı.

Maçın yıldızı, 20 sayıyla oynayan Melissa Vargas olurken, kaptan Eda Erdem Dündar 17 sayıyla ona eşlik etti. Türkiye, ABD ile Perşembe günü kozlarını paylaşacak.

İSTANBULSPOR'DAN TFF'YE ZİYARET

1. LIG Kulüpler Birliği ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Riva'daki tesislerde ziyaret etti. Görüşmede Türk futboluna katkı sağlayacak projeler konuşuldu.

Ecmel Sarıalioğlu, İbrahim Hacıosmanoğlu'na forma hediye ederek başarılar diledi.

TÜM TÜRKİYE TEK YÜREK

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım hakkında konuştu: "Türkiye, milli takım etrafında kenetlendi. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadık, Uluslar A Ligi'ne yükseldik. Şimdi 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. Gürcistan ve İspanya maçlarıyla hedefimiz, 24 yıl sonra gruptan çıkmak."