Bugünkü maçlar 18 Ağustos 2025 Pazartesi | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Ağustos Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

18 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor

Trendyol 1. Lig

21.30 Amed SK-Erzurumspor FK

İngiltere Premier Lig

22.00 Leeds United-Everton

La Liga

22.00 Elche-Real Betis

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...