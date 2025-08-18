Bugünkü maçlar 18 Ağustos 2025 Pazartesi | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Ağustos Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
18 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor
Trendyol 1. Lig
21.30 Amed SK-Erzurumspor FK
İngiltere Premier Lig
22.00 Leeds United-Everton
La Liga
22.00 Elche-Real Betis
