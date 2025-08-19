CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 19 Ağustos Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 19 Ağustos Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 08:29
BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Ağustos Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

19 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

İspanya - LaLiga

22:00 Real Madrid - Osasuna (S Sport, S Sport Plus)

UEFA Şampiyonlar Ligi - Play Off

22:00 Rangers - Club Brugge (TRT 1)

22:00 Kızılyıldız - Pafos FC (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Ferencvaros - Karabağ (TRT Tabii Spor)

Suudi Arabistan - Süper Kupa Yarı Final

15:00 Al Nassr - Al Ittihad-Jeddah

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

