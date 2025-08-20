Bugünkü maçlar 20 Ağustos 2025 Çarşamba | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Ağustos Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

20 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Play Off

22:00 Fenerbahçe-Benfica (Tabii ve TRT 1)

22.00 Bodo/Glimt-Sturm Graz (Tabii Spor 2)

22.00 Basel Kopenhag (Tabii Spor)

22.00 Celtic-Kairat (Tabii Spor 1)

Suudi Arabistan - Süper Kupa Yarı Final

15:00 Al Qadsiah-Al Ahli

