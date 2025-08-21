Bugünkü maçlar 21 Ağustos Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Ağustos Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
21 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi - Play Off
19:30 Midtjylland - KuPS Kuopio
20:00 Malmö FF - Sigma Olomouc
20:00 Brann - AEK Larnaca
21:00 Panathinaikos - Samsunspor (HT Spor)
21:00 Zrinjski Mostar - Utrecht
21:00 Maccabi Tel Aviv - Dynamo Kiev
21:00 Shkendija 79 - Ludogorets Razgrad
21:15 Slovan Bratislava - Young Boys
21:30 Lech Poznan - Genk
21:45 Aberdeen - FCSB
21:45 Rijeka - PAOK
22:00 Lincoln Red Imps - Sporting Braga
UEFA Konferans Ligi - Play Off
19:00 Rosenborg - Mainz 05
20:00 Györi ETO - Rapid Wien
20:00 Wolfsberger AC - Omonia Nicosia
20:00 Hacken - CFR Cluj
20:00 Hamrun Spartans - Rigas Skola
20:45 Başakşehir FK - Universitatea Craiova (TRT 1)
21:00 RC Strasbourg - Brondby
21:00 Polessya - Fiorentina
21:00 Neman Grodno - Rayo Vallecano
21:00 Drita - Differdange 03
21:00 Shakhtar Donetsk - Servette (Exxen)
21:00 Anderlecht - AEK Atina
21:00 Celje - Banik Ostrava
21:00 Breidablik - Virtus
21:00 Olimpija Ljubljana - Noah
21:00 Levski Sofia - AZ Alkmaar
21:00 Sparta Prag - Riga FC
21:15 Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana
21:15 Lausanne Sports - Beşiktaş (S Sport, S Sport Plus)
21:45 Shelbourne - Linfield FC
22:00 Crystal Palace - Fredrikstad
22:00 Hibernian - Legia Varşova
22:00 Rakow Czestochowa - Arda Kardzhali
22:00 Santa Clara - Shamrock Rovers
