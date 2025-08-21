CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 21 Ağustos Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 21 Ağustos Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 21 Ağustos Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 08:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar 21 Ağustos Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Ağustos Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi - Play Off

19:30 Midtjylland - KuPS Kuopio

20:00 Malmö FF - Sigma Olomouc

20:00 Brann - AEK Larnaca

21:00 Panathinaikos - Samsunspor (HT Spor)

21:00 Zrinjski Mostar - Utrecht

21:00 Maccabi Tel Aviv - Dynamo Kiev

21:00 Shkendija 79 - Ludogorets Razgrad

21:15 Slovan Bratislava - Young Boys

21:30 Lech Poznan - Genk

21:45 Aberdeen - FCSB

21:45 Rijeka - PAOK

22:00 Lincoln Red Imps - Sporting Braga

UEFA Konferans Ligi - Play Off

19:00 Rosenborg - Mainz 05

20:00 Györi ETO - Rapid Wien

20:00 Wolfsberger AC - Omonia Nicosia

20:00 Hacken - CFR Cluj

20:00 Hamrun Spartans - Rigas Skola

20:45 Başakşehir FK - Universitatea Craiova (TRT 1)

21:00 RC Strasbourg - Brondby

21:00 Polessya - Fiorentina

21:00 Neman Grodno - Rayo Vallecano

21:00 Drita - Differdange 03

21:00 Shakhtar Donetsk - Servette (Exxen)

21:00 Anderlecht - AEK Atina

21:00 Celje - Banik Ostrava

21:00 Breidablik - Virtus

21:00 Olimpija Ljubljana - Noah

21:00 Levski Sofia - AZ Alkmaar

21:00 Sparta Prag - Riga FC

21:15 Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana

21:15 Lausanne Sports - Beşiktaş (S Sport, S Sport Plus)

21:45 Shelbourne - Linfield FC

22:00 Crystal Palace - Fredrikstad

22:00 Hibernian - Legia Varşova

22:00 Rakow Czestochowa - Arda Kardzhali

22:00 Santa Clara - Shamrock Rovers

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama!
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül vermeye doymuyor! Kıyasıya yarış devam ediyor
Kripto baronu İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti! Gökalp İçer'in karanlık ağı
Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması!
Talisca'dan transfer iddialarına yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş orta sahasını buldu! Beşiktaş orta sahasını buldu! 09:12
Bugünkü maçlar 21 Ağustos Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 21 Ağustos Perşembe 2025 08:39
Maçın ardından flaş yorum! "Sanki Avrupa Ligi bize daha uygun" Maçın ardından flaş yorum! "Sanki Avrupa Ligi bize daha uygun" 08:18
Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! 01:06
Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması! Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması! 01:06
Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi! Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi! 01:06
Daha Eski
Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı 01:06
F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! 01:06
Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt! Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt! 01:06
Rui Costa’dan F.Bahçe'ye şok! Rui Costa’dan F.Bahçe'ye şok! 01:06
F.Bahçe'nin maç sayfasında Icardi-Kerem detayı! F.Bahçe'nin maç sayfasında Icardi-Kerem detayı! 01:06
Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği! Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği! 01:05