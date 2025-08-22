Bugünkü maçlar 22 Ağustos Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Ağustos Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
22 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
21:30 Fatih Karagümrük - Göztepe (beIN Sports 2)
1. Lig
21:30 Çorum FK - Sarıyer (TRT Spor)
Premier Lig
22:00 West Ham United - Chelsea (beIN Sports 3)
LaLiga
22:30 Real Betis - Deportivo Alaves
Ligue 1
21:45 PSG - Angers (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
Bundesliga
21:30 Bayern Münih - RB Leipzig
