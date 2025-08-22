CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bugünkü maçlar 22 Ağustos Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 22 Ağustos Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 22 Ağustos Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 08:54
Bugünkü maçlar 22 Ağustos Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Ağustos Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

22 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

21:30 Fatih Karagümrük - Göztepe (beIN Sports 2)

1. Lig

21:30 Çorum FK - Sarıyer (TRT Spor)

Premier Lig

22:00 West Ham United - Chelsea (beIN Sports 3)

LaLiga

22:30 Real Betis - Deportivo Alaves

Ligue 1

21:45 PSG - Angers (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

Bundesliga

21:30 Bayern Münih - RB Leipzig

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

