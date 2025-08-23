CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 23 Ağustos Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 23 Ağustos Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 23 Ağustos Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 08:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar 23 Ağustos Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

23 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

21:30 Fenerbahçe - Kocaelispor (beIN Sports 1)

21:30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği (beIN Sports 2)

1. Lig;

16:30 Bandırmaspor - Adana Demirspor (TRT Spor)

19:00 Esenler Erokspor - Serik Spor (TRT Spor)

21:30 Iğdır FK - Van Spor FK (TRT Tabii Spor 6)

21:30 Bodrum FK - Sakaryaspor (TRT Spor)

Premier Lig

14:30 Manchester City - Tottenham

17:00 Bournemouth - Wolverhampton

17:00 Burnley - Sunderland

17:00 Brentford - Aston Villa

19:30 Arsenal - Leeds United

LaLiga

18:00 Mallorca - Celta Vigo

20:30 Atletico Madrid - Elche

22:30 Levante - Barcelona

Serie A

19:30 Genoa - Lecce

19:30 Sassuolo - Napoli

21:45 Milan - Cremonese

21:45 Roma - Bologna

Ligue 1

18:00 Marsilya - Paris FC

20:00 Nice - Auxerre

22:05 Lyon - Metz

Bundesliga

16:30 Heidenheim - Wolfsburg

16:30 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

16:30 Union Berlin - Stuttgart

16:30 Freiburg - Augsburg

16:30 Bayer Leverkusen - Hoffenheim

19:30 St. Pauli - Borussia Dortmund

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Barış Alper Yılmaz'a yeni teklif!
Alvarez bitti, sıra onda!
DİĞER
Beşiktaş aradığı stoperi İngiltere’de buldu! Belçikalı oyuncu için girişimler başladı
Avrupa'dan gelen krediler "Eko"sisteme aktı! 121 milyar TL'lik faturasını halk ödüyor
F.Bahçe'nin yeni hedefi Tielemans!
İşte G.Saray'da Ederson’un alternatifi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi! Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi! 00:45
Barış Alper'e yaylım ateşi! Barış Alper'e yaylım ateşi! 00:45
Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? 00:45
Göztepe deplasmanda güldü! Göztepe deplasmanda güldü! 00:45
Bruno Lage’dan Kerem açıklaması! Bruno Lage’dan Kerem açıklaması! 00:45
G.Saray Pavard'da sona yaklaştı! G.Saray Pavard'da sona yaklaştı! 00:45
Daha Eski
Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! 00:45
Beşiktaş'tan stopere yeni aday! Beşiktaş'tan stopere yeni aday! 00:44
Akanji transferinde sıcak gelişme! Akanji transferinde sıcak gelişme! 00:44
Barış Alper'in menajeri: Teklif gelirse önünü kapatmayacağız denmişti! Barış Alper'in menajeri: Teklif gelirse önünü kapatmayacağız denmişti! 00:44
G.Saray'dan ayrılacak mı? Lemina'dan açıklama geldi! G.Saray'dan ayrılacak mı? Lemina'dan açıklama geldi! 00:44
Tayfur Bingöl Süper Lig ekibinde! Tayfur Bingöl Süper Lig ekibinde! 00:44