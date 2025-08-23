Bugünkü maçlar 23 Ağustos Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
23 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
21:30 Fenerbahçe - Kocaelispor (beIN Sports 1)
21:30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği (beIN Sports 2)
1. Lig;
16:30 Bandırmaspor - Adana Demirspor (TRT Spor)
19:00 Esenler Erokspor - Serik Spor (TRT Spor)
21:30 Iğdır FK - Van Spor FK (TRT Tabii Spor 6)
21:30 Bodrum FK - Sakaryaspor (TRT Spor)
Premier Lig
14:30 Manchester City - Tottenham
17:00 Bournemouth - Wolverhampton
17:00 Burnley - Sunderland
17:00 Brentford - Aston Villa
19:30 Arsenal - Leeds United
LaLiga
18:00 Mallorca - Celta Vigo
20:30 Atletico Madrid - Elche
22:30 Levante - Barcelona
Serie A
19:30 Genoa - Lecce
19:30 Sassuolo - Napoli
21:45 Milan - Cremonese
21:45 Roma - Bologna
Ligue 1
18:00 Marsilya - Paris FC
20:00 Nice - Auxerre
22:05 Lyon - Metz
Bundesliga
16:30 Heidenheim - Wolfsburg
16:30 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen
16:30 Union Berlin - Stuttgart
16:30 Freiburg - Augsburg
16:30 Bayer Leverkusen - Hoffenheim
19:30 St. Pauli - Borussia Dortmund
