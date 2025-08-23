Bugünkü maçlar 23 Ağustos Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

23 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

21:30 Fenerbahçe - Kocaelispor (beIN Sports 1)

21:30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği (beIN Sports 2)

1. Lig;

16:30 Bandırmaspor - Adana Demirspor (TRT Spor)

19:00 Esenler Erokspor - Serik Spor (TRT Spor)

21:30 Iğdır FK - Van Spor FK (TRT Tabii Spor 6)

21:30 Bodrum FK - Sakaryaspor (TRT Spor)

Premier Lig

14:30 Manchester City - Tottenham

17:00 Bournemouth - Wolverhampton

17:00 Burnley - Sunderland

17:00 Brentford - Aston Villa

19:30 Arsenal - Leeds United

LaLiga

18:00 Mallorca - Celta Vigo

20:30 Atletico Madrid - Elche

22:30 Levante - Barcelona

Serie A

19:30 Genoa - Lecce

19:30 Sassuolo - Napoli

21:45 Milan - Cremonese

21:45 Roma - Bologna

Ligue 1

18:00 Marsilya - Paris FC

20:00 Nice - Auxerre

22:05 Lyon - Metz

Bundesliga

16:30 Heidenheim - Wolfsburg

16:30 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

16:30 Union Berlin - Stuttgart

16:30 Freiburg - Augsburg

16:30 Bayer Leverkusen - Hoffenheim

19:30 St. Pauli - Borussia Dortmund

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...