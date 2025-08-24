Bugünkü maçlar 24 Ağustos 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Ağustos Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
24 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 1)
21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
19.00 Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)
19.00 Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
21.30 Amed SK-Özbelsan Sivasspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)
İngiltere Premier Lig
16.00 Crystal Palace-Nottingham Forest
16.00 Everton-Brighton
18.30 Fulham-Manchester United
İspanya La Liga
18.00 Osasuna-Valencia
20.30 Villarreal-Girona
20.30 Real Sociedad-Espanyol
22.30 Real Oviedo-Real Madrid
İtalya Serie A
19.30 Como-Lazio
19.30 Cagliari-Fiorentina
21.45 Juventus-Parma
21.45 Atalanta-Pisa
Fransa Ligue 1
16.00 Lorient-Rennes
18.15 Toulouse-Brest
18.15 Le Havre-Lens
18.15 RC Strasbourg-Nantes
21.45 Lille-Monaco
Almanya Bundesliga
16.30 Mainz 05-Köln
18.30 Borussia Mönchengladbach-Hamburg
