Bugünkü maçlar 24 Ağustos 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Ağustos Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

24 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 1)

21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

19.00 Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)

19.00 Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

21.30 Amed SK-Özbelsan Sivasspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)

İngiltere Premier Lig

16.00 Crystal Palace-Nottingham Forest

16.00 Everton-Brighton

18.30 Fulham-Manchester United

İspanya La Liga

18.00 Osasuna-Valencia

20.30 Villarreal-Girona

20.30 Real Sociedad-Espanyol

22.30 Real Oviedo-Real Madrid

İtalya Serie A

19.30 Como-Lazio

19.30 Cagliari-Fiorentina

21.45 Juventus-Parma

21.45 Atalanta-Pisa

Fransa Ligue 1

16.00 Lorient-Rennes

18.15 Toulouse-Brest

18.15 Le Havre-Lens

18.15 RC Strasbourg-Nantes

21.45 Lille-Monaco

Almanya Bundesliga

16.30 Mainz 05-Köln

18.30 Borussia Mönchengladbach-Hamburg

