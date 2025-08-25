CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bugünkü maçlar 25 Ağustos 2025 Pazartesi | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 25 Ağustos 2025 Pazartesi | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 25 Ağustos Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

25 Ağustos 2025 Pazartesi 08:18
Bugünkü maçlar 25 Ağustos 2025 Pazartesi | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Ağustos Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

25 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

21.30 İkas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

21.30 İstanbulspor-Manisa FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

İngiltere Premier Lig

22.00 Newcastle United-Liverpool

İspanya La Liga

20.30 Athletic Bilbao-Rayo Vallecano

22.00 Sevilla-Getafe

İtalya Serie A

19.30 Udinese-Hellas Verona

21.45 Inter-Torino

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

