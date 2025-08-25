Bugünkü maçlar 25 Ağustos 2025 Pazartesi | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Ağustos Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
25 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
21.30 İkas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
21.30 İstanbulspor-Manisa FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
İngiltere Premier Lig
22.00 Newcastle United-Liverpool
İspanya La Liga
20.30 Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
22.00 Sevilla-Getafe
İtalya Serie A
19.30 Udinese-Hellas Verona
21.45 Inter-Torino
