Bugünkü maçlar 26 Ağustos Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Ağustos Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

26 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Play Off

19:45 Kairat - Celtic (TRT 1)

22:00 Pafos FC - Kızılyıldız (TRT Tabii Spor)

22:00 Sturm Graz - Bodo/Glimt (TRT 1)

