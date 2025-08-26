CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 26 Ağustos Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 26 Ağustos Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 08:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Ağustos Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

26 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Play Off

19:45 Kairat - Celtic (TRT 1)

22:00 Pafos FC - Kızılyıldız (TRT Tabii Spor)

22:00 Sturm Graz - Bodo/Glimt (TRT 1)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

