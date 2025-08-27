Bugünkü maçlar 27 Ağustos Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Ağustos Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

27 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Play Off

19:45 Karabağ - Ferencvaros (TRT Tabii Spor)

22:00 Kopenhag - Basel (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Club Brugge - Rangers (TRT Spor)

22:00 Benfica - Fenerbahçe (TRT 1)

İspanya - LaLiga

22:00 Celta Vigo - Real Betis

Almanya - DFB Kupası 1.Tur

21:45 Wehen Wiesbaden - Bayern Münih

UEFA Avrupa Ligi - Play Off

19:30 AEK Larnaca - Brann

UEFA Konferans Ligi - Play Off

19:45 Riga FC - Sparta Prag

