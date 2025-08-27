Bugünkü maçlar 27 Ağustos Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Ağustos Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
27 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi - Play Off
19:45 Karabağ - Ferencvaros (TRT Tabii Spor)
22:00 Kopenhag - Basel (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Club Brugge - Rangers (TRT Spor)
22:00 Benfica - Fenerbahçe (TRT 1)
İspanya - LaLiga
22:00 Celta Vigo - Real Betis
Almanya - DFB Kupası 1.Tur
21:45 Wehen Wiesbaden - Bayern Münih
UEFA Avrupa Ligi - Play Off
19:30 AEK Larnaca - Brann
UEFA Konferans Ligi - Play Off
19:45 Riga FC - Sparta Prag
