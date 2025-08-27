Wehen Wiesbaden-Bayern Münih maçı izle | Wehen Wiesbaden-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Wehen Wiesbaden-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya DFB Kupası'nda heyecan ilk tur maçlarıyla başlıyor. Bu turda devlerden Bayern Münih, alt lig temsilcisi Wehen Wiesbaden ile karşılaşacak. Kupada her zaman sürpriz sonuçların yaşanabileceğini bilen Bavyera ekibi, bu kez işi sıkı tutarak hata yapmadan adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Sezona Vincent Kompany yönetiminde oldukça formda bir giriş yapan Bayern Münih, ligdeki etkili futbolunu kupa sahnesine de taşımayı hedefliyor. Peki, Wehen Wiesbaden-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEHEN WIESBADEN-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya DFB Kupası 1. turunda oynanacak Wehen Wiesbaden-Bayern Münih maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

WEHEN WIESBADEN-BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wehen Wiesbaden: Stritzel; May, Janitzek, Gillekens, Wohlers; Johansson, Nejad, Gozusirin, Schleimer; Kaya, Flotho

Bayern Münih: Ulreich; Guerreiro, Min-jae, Upamecano, Boey; Kimmich, Pavlovic; Díaz, Olise, Karl; Kane