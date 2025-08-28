CANLI SKOR ANA SAYFA
Bugünkü maçlar 28 Ağustos Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 28 Ağustos Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 28 Ağustos Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 08:13
Bugünkü maçlar 28 Ağustos Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Ağustos Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi - Play Off

18:00 KuPS Kuopio - Midtjylland

19:30 Sigma Olomouc - Malmö FF

20:00 Samsunspor - Panathinaikos (HT Spor)

20:30 Ludogorets Razgrad - Shkendija 79

20:30 PAOK - Rijeka

21:00 Genk - Lech Poznan

21:00 Utrecht - Zrinjski Mostar

21:00 Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv

21:00 Young Boys - Slovan Bratislava

21:30 FCSB - Aberdeen

22:00 Sporting Braga - Lincoln Red Imps

UEFA Konferans Ligi - Play Off

19:00 Fredrikstad - Crystal Palace

19:00 Omonia Nicosia - Wolfsberger AC

19:00 Noah - Olimpija Ljubljana

20:00 Rapid Wien - Györi ETO

20:00 Rigas Skola - Hamrun Spartans

20:00 Beşiktaş - Lausanne Sports (Show TV)

20:30 AZ Alkmaar - Levski Sofia

20:30 CFR Cluj - Hacken

20:30 Universitatea Craiova - Başakşehir FK (TRT 1)

21:00 Brondby - RC Strasbourg

21:00 Arda Kardzhali - Rakow Czestochowa

21:00 Rayo Vallecano - Neman Grodno

21:00 Differdange 03 - Drita

21:00 Banik Ostrava - Celje

21:00 AEK Atina - Anderlecht

21:00 Fiorentina - Polessya

21:45 Linfield FC - Shelbourne

21:45 Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok

22:00 Legia Varşova - Hibernian

22:00 Virtus - Breidablik

22:00 Servette - Shakhtar Donetsk (Exxen)

22:00 Mainz 05 - Rosenborg

22:00 Shamrock Rovers - Santa Clara

Suudi Arabistan - Pro Lig

19:05 Damac FC - Al Hazm

21:00 Al Ahli Jeddah - Neom SC

21:00 Al Ettifaq - Al Kholood

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

