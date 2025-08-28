Bugünkü maçlar 28 Ağustos Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Ağustos Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
28 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi - Play Off
18:00 KuPS Kuopio - Midtjylland
19:30 Sigma Olomouc - Malmö FF
20:00 Samsunspor - Panathinaikos (HT Spor)
20:30 Ludogorets Razgrad - Shkendija 79
21:00 Genk - Lech Poznan
21:00 Utrecht - Zrinjski Mostar
21:00 Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv
21:00 Young Boys - Slovan Bratislava
21:30 FCSB - Aberdeen
22:00 Sporting Braga - Lincoln Red Imps
UEFA Konferans Ligi - Play Off
19:00 Fredrikstad - Crystal Palace
19:00 Omonia Nicosia - Wolfsberger AC
19:00 Noah - Olimpija Ljubljana
20:00 Rapid Wien - Györi ETO
20:00 Rigas Skola - Hamrun Spartans
20:00 Beşiktaş - Lausanne Sports (Show TV)
20:30 AZ Alkmaar - Levski Sofia
20:30 CFR Cluj - Hacken
20:30 Universitatea Craiova - Başakşehir FK (TRT 1)
21:00 Brondby - RC Strasbourg
21:00 Arda Kardzhali - Rakow Czestochowa
21:00 Rayo Vallecano - Neman Grodno
21:00 Differdange 03 - Drita
21:00 Banik Ostrava - Celje
21:00 AEK Atina - Anderlecht
21:00 Fiorentina - Polessya
21:45 Linfield FC - Shelbourne
21:45 Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok
22:00 Legia Varşova - Hibernian
22:00 Virtus - Breidablik
22:00 Servette - Shakhtar Donetsk (Exxen)
22:00 Mainz 05 - Rosenborg
22:00 Shamrock Rovers - Santa Clara
Suudi Arabistan - Pro Lig
19:05 Damac FC - Al Hazm
21:00 Al Ahli Jeddah - Neom SC
21:00 Al Ettifaq - Al Kholood
