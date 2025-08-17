CANLI SKOR ANA SAYFA
Dudak uçuklatan ücret

Dudak uçuklatan ücret

Bayern’de forma giyen Kingsley Coman, Al Nassr’a transfer oldu. Fransız kanat oyuncusunun yıllık 25 milyon Euro kazanacağı öğrenildi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Dudak uçuklatan ücret

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Bayern Münih'te forma giyen Fransız sol kanat oyuncusu Kingsley Coman'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Suud ekibinin kasasından bu transfer için 30 milyon euro bonservis bedeli çıkacak. 29 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Projeye inandım" ifadelerini kullandı. Takımıyla ilk antrenmanına çıkan Coman'ın yıllık ücretinin 25 milyon euro olduğu öğrenildi. Al Nassr'ın forvet hattı Coman'ın gelmesiyle birlikte rakip savunmaların korkulu rüyası oldu. Sarı-mavili takımın ileri ucunda Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane de görev yapıyor.

