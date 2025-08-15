Kupa canavarı PSG!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Paris Saint Germain kupalara ambargo koydu... Luis Enrique'nin öğrencileri, UEFA Süper Kupa finalinde Tottenham karşısında 2-0 yenilgiden müthiş bir geri dönüşe imza attı. Son bölümde Lee Kang-in ve Ramos'un golleriyle 2-2'lik beraberliği yakalayan ve maçı penaltılara götüren PSG, İngiliz temsilcisini 4-3 yenerek zafere ulaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1 ve Fransa Süper Kupası'nı kaldıran PSG, koleksiyonuna UEFA Süper Kupası'nı da ekledi.

Paris temsilcisi, bir sezonda 4 kupa alarak müthiş bir başarı hikayesi yazdı. PSG, FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali'nde ise Chelsea'ye 3-0 yenilmiş, sahadan boynu bükük ayrılmıştı.