Kupa canavarı PSG!

Kupa canavarı PSG!

Luis Enrique'nin öğrencileri, UEFA Süper Kupa finalinde Tottenham karşısında 2-0 yenilgiden müthiş bir geri dönüşe imza attı.

15 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Kupa canavarı PSG!

Paris Saint Germain kupalara ambargo koydu... Luis Enrique'nin öğrencileri, UEFA Süper Kupa finalinde Tottenham karşısında 2-0 yenilgiden müthiş bir geri dönüşe imza attı. Son bölümde Lee Kang-in ve Ramos'un golleriyle 2-2'lik beraberliği yakalayan ve maçı penaltılara götüren PSG, İngiliz temsilcisini 4-3 yenerek zafere ulaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1 ve Fransa Süper Kupası'nı kaldıran PSG, koleksiyonuna UEFA Süper Kupası'nı da ekledi.

Paris temsilcisi, bir sezonda 4 kupa alarak müthiş bir başarı hikayesi yazdı. PSG, FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali'nde ise Chelsea'ye 3-0 yenilmiş, sahadan boynu bükük ayrılmıştı.

