Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 13 Ağustos Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 13 Ağustos Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 08:30
BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Ağustos Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

13 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Süper Kupa

22:00 PSG - Tottenham (TRT 1)

UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

19:00 Başakşehir FK - Viking (TRT 1)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

