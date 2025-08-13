Bugünkü maçlar 13 Ağustos Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Ağustos Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

13 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Süper Kupa

22:00 PSG - Tottenham (TRT 1)

UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

19:00 Başakşehir FK - Viking (TRT 1)

