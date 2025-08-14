CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 14 Ağustos Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 14 Ağustos Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 14 Ağustos Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 07:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar 14 Ağustos Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Ağustos Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

18:00 KuPS Kuopio-Rigas Skola

19:00 Midtjylland-Fredrikstad

20:00 Wolfsberger AC-PAOK

20:00 Noah-Lincoln Red Imps

20:00 Brann-Hacken

20:30 Breidablik-Zrinjski Mostar

21:00 Utrecht-Servette

21:00 Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans

21:00 Shakhtar Donetsk-Panathinaikos

21:00 Drita-FCSB

21:30 Sporting Braga-CFR Cluj

22:00 Legia Varşova-AEK Larnaca

UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

17:00 FC Astana-Lausanne Sports

19:00 Sabah-Levski Sofia

19:00 FC Ararat-Armenia-Sparta Prag

19:30 FC Levadia-Differdange 03

20:00 Hammarby-Rosenborg

20:00 FC Sheriff-Anderlecht

20:00 Omonia Nicosia-Araz Nahçıvan

20:00 Paksi SE-Polessya

20:00 Györi ETO-AIK

20:30 Beitar Jerusalem-Riga FC

20:30 Arda Kardzhali-Kauno Zalgiris

20:30 Brondby-Vikingur R.

20:30 Vaduz-AZ Alkmaar

21:00 Celje-Lugano

21:00 Beşiktaş-St Patricks (HT Spor)

21:00 Maccabi Haifa-Rakow Czestochowa

21:00 Neman Grodno-KI Klaksvik

21:00 AEK Atina-Aris Limassol

21:15 Jagiellonia Bialystok-Silkeborg IF

21:30 Spartak Trnava-Universitatea Craiova

21:45 Dundee United-Rapid Wien

21:45 Dinamo Tirana-Hajduk Split

21:45 Linfield FC-Vikingur Gota

22:00 Hibernian-FK Partizan

22:00 Virtus-Milsami

22:00 Shamrock Rovers-Ballkani

22:00 Santa Clara-Larne FC

22:00 Egnatia Rrogozhine-Olimpija Ljubljana

22:00 Austria Wien-Banik Ostrava

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan Veiga hamlesi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimalini açıkladılar! Şampiyonlar Ligi öncesi flaş tahmin...
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı!
Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya...
G.Saray'ın planı suya düştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kupa penaltılarla PSG'nin! Kupa penaltılarla PSG'nin! 00:24
Başakşehir'e beraberlik yetti! Başakşehir'e beraberlik yetti! 00:24
Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi 00:24
G.Saray'ın planı suya düştü! G.Saray'ın planı suya düştü! 00:24
Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya... Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya... 00:24
İki yüzlü UEFA'dan Gazze pankartı İki yüzlü UEFA'dan Gazze pankartı 00:24
Daha Eski
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi 00:24
F.Bahçe'den Youri Tielemans harekatı! F.Bahçe'den Youri Tielemans harekatı! 00:24
F.Bahçe'de Livakovic’in ayrılığı gündemde! F.Bahçe'de Livakovic’in ayrılığı gündemde! 00:24
Beşiktaşlı isim Kocaelispor'a kiralandı! Beşiktaşlı isim Kocaelispor'a kiralandı! 00:24
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! 00:24
F.Bahçe'nin Benfica eleme ihtimali açıklandı! İşte o oran F.Bahçe'nin Benfica eleme ihtimali açıklandı! İşte o oran 00:24