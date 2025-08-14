Bugünkü maçlar 14 Ağustos Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Ağustos Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
14 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu
18:00 KuPS Kuopio-Rigas Skola
19:00 Midtjylland-Fredrikstad
20:00 Wolfsberger AC-PAOK
20:00 Noah-Lincoln Red Imps
20:00 Brann-Hacken
20:30 Breidablik-Zrinjski Mostar
21:00 Utrecht-Servette
21:00 Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00 Shakhtar Donetsk-Panathinaikos
21:00 Drita-FCSB
21:30 Sporting Braga-CFR Cluj
22:00 Legia Varşova-AEK Larnaca
UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu 17:00 FC Astana-Lausanne Sports
19:00 Sabah-Levski Sofia
19:00 FC Ararat-Armenia-Sparta Prag
19:30 FC Levadia-Differdange 03
20:00 Hammarby-Rosenborg
20:00 FC Sheriff-Anderlecht
20:00 Omonia Nicosia-Araz Nahçıvan
20:00 Paksi SE-Polessya
20:00 Györi ETO-AIK
20:30 Beitar Jerusalem-Riga FC
20:30 Arda Kardzhali-Kauno Zalgiris
20:30 Brondby-Vikingur R.
20:30 Vaduz-AZ Alkmaar
21:00 Celje-Lugano
21:00 Beşiktaş-St Patricks (HT Spor)
21:00 Maccabi Haifa-Rakow Czestochowa
21:00 Neman Grodno-KI Klaksvik
21:00 AEK Atina-Aris Limassol
21:15 Jagiellonia Bialystok-Silkeborg IF
21:30 Spartak Trnava-Universitatea Craiova
21:45 Dundee United-Rapid Wien
21:45 Dinamo Tirana-Hajduk Split
21:45 Linfield FC-Vikingur Gota
22:00 Hibernian-FK Partizan
22:00 Virtus-Milsami
22:00 Shamrock Rovers-Ballkani
22:00 Santa Clara-Larne FC
22:00 Egnatia Rrogozhine-Olimpija Ljubljana
22:00 Austria Wien-Banik Ostrava
