Bugünkü maçlar 15 Ağustos Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Ağustos Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

15 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

21:30 Galatasaray - Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)

1. Lig

21:30 Serik Spor - Ümraniyespor (TRT Spor)

İngiltere Premier Lig

22:00 Liverpool - Bournemouth

İspanya LaLiga

20:00 Girona - Rayo Vallecano (S Sport Plus)

22:30 Villarreal - Real Oviedo (S Sport Plus)

Fransa Ligue 1

21:45 Rennes - Marsilya

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...