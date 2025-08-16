Bugünkü maçlar 16 Ağustos Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
16 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
19:00 Kocaelispor- Samsunspor (beIN Sports 1)
21:30 Alanyaspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)
21:30 Göztepe - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
1. Lig
16:30 Keçiörengücü - İstanbulspor (TRT Spor)
19:00 Sarıyer - Boluspor (TRT Spor)
21:30 Pendikspor - Bandırmaspor (TRT Tabii Spor 6)
21:30 Adana Demirspor - Çorum FK (TRT Spor)
İngiltere Premier Lig1
14:30 Aston Villa - Newcastle United (beIN Sports 3)
17:00 Tottenham - Burnley (beIN Sports 3)
17:00 Brighton & Hove Albion - Fulham (beIN Sports 4)
17:00 Sunderland - West Ham United (beIN Sports 5)
19:30 Wolverhampton - Manchester City (beIN Sports 3)
İspanya LaLiga
20:30 Mallorca - Barcelona (S Sport, S Sport Plus)
22:30 Deportivo Alaves - Levante (S Sport Plus)
22:30 Valencia - Real Sociedad (S Sport, S Sport Plus)
Fransa Ligue 1
18:00 Lens - Lyon (beIN Sports MAX 1)
20:00 Monaco - Le Havre (beIN Sports 4)
22:05 Nice - Toulouse (beIN Sports 4)
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...