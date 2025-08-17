CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bugünkü maçlar 17 Ağustos 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 17 Ağustos 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 17 Ağustos Pazar günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

17 Ağustos 2025 Pazar 07:32
Bugünkü maçlar 17 Ağustos 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Ağustos Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

17 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

19.00 Tümosan Konyaspor-Gaziantep FK

19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor

21.30 Beşiktaş-İkas Eyüpspor

21.30 RAMS Başakşehir-Zecorner Kayserispor

Trendyol 1. Lig

19.00 Özbelsan Sivasspor-Sipay Bodrum FK

19.00 İmaj Altyapı Van Spor-Esenler Erokspor

21.30 Sakaryaspor-Alagöz Iğdır FK

21.30 Manisa FK-Atakaş Hatayspor

İngiltere Premier Lig

16.00 Chelsea-Crystal Palace

16.00 Nottingham Forest-Brentford

18.30 Manchester United-Arsenal

La Liga

18.00 Celta Vigo-Getafe

20.30 Athletic Bilbao-Sevilla

22.30 Espanyol-Atletico Madrid

Ligue 1

16.00 Brest-Lille

18.15 Angers-Paris FC

18.15 Auxerre-Lorient

18.15 Metz-RC Strasbourg

21.45 Nantes-PSG

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

