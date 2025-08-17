Bugünkü maçlar 17 Ağustos 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Ağustos Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
17 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
19.00 Tümosan Konyaspor-Gaziantep FK
19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor
21.30 Beşiktaş-İkas Eyüpspor
21.30 RAMS Başakşehir-Zecorner Kayserispor
Trendyol 1. Lig
19.00 Özbelsan Sivasspor-Sipay Bodrum FK
19.00 İmaj Altyapı Van Spor-Esenler Erokspor
21.30 Sakaryaspor-Alagöz Iğdır FK
21.30 Manisa FK-Atakaş Hatayspor
İngiltere Premier Lig
16.00 Chelsea-Crystal Palace
16.00 Nottingham Forest-Brentford
18.30 Manchester United-Arsenal
La Liga
18.00 Celta Vigo-Getafe
20.30 Athletic Bilbao-Sevilla
22.30 Espanyol-Atletico Madrid
Ligue 1
16.00 Brest-Lille
18.15 Angers-Paris FC
18.15 Auxerre-Lorient
18.15 Metz-RC Strasbourg
21.45 Nantes-PSG
